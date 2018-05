6ª Expoeiras arrecada mais de 24 toneladas de alimentos

As milhares de pessoas que compareceram aos shows musicais da 6ª Expoeiras converteram entretenimento e alegria em solidariedade. Com isso, mais de 24 toneladas de alimentos foram arrecadadas durante o evento. O número foi divulgado nesta segunda-feira, 28, pela Prefeitura de Oeiras, que este ano mudou a forma de ingresso aos shows da feira agropecuária.

Segundo a Prefeitura, a medida visa a possibilidade da Expoeiras, ao mesmo tempo levar diversão e entretenimento para a população, e contribuir para arrecadação de mantimentos, que serão distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

As entradas foram trocadas por alimentos não perecíveis, componentes da cesta básica – açúcar, óleo, arroz, feijão, leite em pó, biscoito de sal, sardinha, macarrão, massa de milho, goma, biscoito doce e café.

Os mantimentos arrecadados foram separados por item e estocados na quadra do Ginásio Municipal Santaninha. Na próxima sexta-feira, 01, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) apresentará um cronograma de doações dos alimentos.

Vanessa Reinaldo, secretária municipal de Assistência Social, explica que equipes da Semas, dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e das Unidades Básicas de Saúde (UBS) realizaram a triagem das famílias que serão beneficiadas. “Os alimentos serão distribuídos tantos para famílias da zona urbana quanto para moradores de comunidades rurais”, comenta a secretária.

A 6ª Expoeiras aconteceu entre 25 e 27 de maio, no Parque de Exposições Antônio Tapety. Promovida pela Prefeitura de Oeiras, a Expoeiras é considerada a maior feira agropecuária do Piauí, atraindo uma grande quantidade de agricultores familiares, produtores rurais e empreendedores do agronegócio para compartilhamento de ideias, troca de informações, experiências e conhecimento para aplicação em iniciativas agrícolas.

Nesta edição, a Expoeiras teve grandes shows musicais com: Aviões do Forró, Zé Cantor, Skema 10, Forró de Cabrobó, Luan Estilizado, Gabriel Diniz (GD), Alcymar Monteiro, Wallas Arrais, Fafá Santana, Joelma Borges e banda, Taty Girl e Gonzaga Lu.

