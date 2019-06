‘Plantando saberes’: escolas municipais apresentam Projeto Junino

Conscientizar estudantes, professores e a população oeirense em geral sobre a importância da preservação ambiental, cultural e histórica da carnaúba. Este é o propósito do Projeto Junino 2019 da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), que, nesta edição, traz o tema: ‘Carnaúba – A árvore da vida: plantando saberes e colhendo fazeres’.

O projeto tem início nesta quarta-feira, 19, na Praça de Eventos, e tem como protagonista a palmeira nativa do semiárido do Nordeste brasileiro, árvore símbolo de Oeiras e do Piauí. Todas as escolas da rede municipal de ensino trabalharam o produto de forma artesanal e criativa, evidenciando a diversidade de formas e uso da carnaúba.

As maiores concentrações de carnaubais estão situadas nos estados do Piauí e Ceará, sempre nos vales dos rios e terrenos arenosos. Intimamente ligada a seu habitat, a carnaúba é de grande resistência e longevidade, podendo viver até 200 anos.

O Projeto Junino da SEMED integra a programação do Arraiá da Semas, que este ano tem como tema a Vila da Carnaúba. O espaço onde são realizadas as apresentações ganhou ambientação junina, com uso de elementos característicos e alusivos à planta sertaneja.