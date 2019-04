Guedes e Moro se reúnem com Kaká, Regina Duarte e Ana Hickman

Os ministros Paulo Guedes, da Economia, e Sergio Moro, da Justiça, se reuniram na noite de terça (9) com artistas, empresários e jogadores de futebol em busca de apoio para a reforma da Previdência e o pacote anticrime, já apresentados ao Congresso.

O encontro foi em São Paulo. Entre os presentes estavam a atriz Regina Duarte, os cantores sertanejos Zezé Di Camargo e Jorge, da dupla Jorge & Mateus, as apresentadoras Ana Hickmann e Luciana Gimenez e o jogador Kaká.

Cerca de dez empresários também participaram da reunião -entre eles, Luciano Hang, da Havan. Os movimentos Nas Ruas e Vem Pra Rua engrossaram o encontro, que ajudaram a organizar.

O evento foi tratado como sigiloso pelas assessorias de Guedes e Moro. Os dois ministros discursaram juntos para a plateia.

Moro falou do pacote anticrime e afirmou que apoia a reforma da Previdência proposta por Paulo Guedes.

O ministro da Economia fez um longo discurso sobre a necessidade de mudanças no sistema de aposentadorias no Brasil.

Disse que o sistema está falido e quebrou antes de a população envelhecer. Afirmou que o país gasta dez vezes mais com a Previdência do que com educação.

Voltou a dizer, como tem feito em vários eventos, que 66% dos aposentados recebem até um salário mínimo e 83%, até dois salários. Disse também que as pessoas de baixa renda já se aposentam com uma idade mínima próxima da que está sendo proposta pelo governo -65 anos para os homens e 62 anos para as mulheres.

Ao propor a idade mínima, o governo estaria, portanto, convergindo todos para o mesmo teto e a mesma idade, reduzindo, segundo Guedes, a desigualdade.

Segundo relatos, Guedes, que precisou sair mais cedo para viajar aos EUA, foi aplaudido em pé.

Depois que o ministro saiu, os convidados começaram a fazer selfies com o ministro Moro, o mais popular do governo. A mulher do ex-magistrado, Rosângela Moro, também fez selfie com os artistas e postou em suas redes sociais.

Mônica Bergamo - Folhapress