Vídeo: mulher é espancada a pauladas por familiares em Miguel Alves

Uma mulher identificada como Frankilene Gomes da Silva, está internada em estado grave no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), após ter sido espancada com chutes, socos e pauladas por pessoas da própria família. A ocorrência se deu no município de Miguel Alves, por volta das 17h, no último domingo (07).

De acordo com informações do Sargento Adalberto, do Grupamento de Polícia Militar da cidade, a equipe recebeu o chamado e quando chegou até o local, os agressores já tinham se esvaído da cena do crime. “Quando chegamos, a vítima estava no chão e os suspeitos já não se encontravam no local, nós acionamos o SAMU e a mulher foi encaminhada ao HUT em estado grave”, explica o sargento.



Ainda segundo o GPM de Miguel Alves, a vítima informou que teria sido convidada a ir na casa da irmã, onde as agressões ocorreram. Entretanto, não se sabe o que teria motivado o crime. O sargento comenta ainda que, apesar de várias pessoas estarem presentes no local, ninguém impediu a ação. Além disso, crianças também estavam envolvidas.



“Em alguns momentos, a vítima era espancada por crianças. No local, havia cerca de 20 a 30 pessoas observando as agressões, mas nenhuma tentou impedir”, destaca o Sargento Adalberto.



Após imagens das cenas do crime serem divulgadas na internet, a polícia conseguiu identificar os agressores. No momento, a Polícia Civil está realizando diligências para a prisão dos mesmos.

