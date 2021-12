Operação: Forças de Segurança prendem seis criminosos em Luís Correia e Barra Grande

As diligências iniciaram na manhã desta terça-feira (28), após o recebimento de informes sobre o furto de duas armas de fogo do tipo pistola de propriedade da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí. O crime ocorreu em uma residência na praia de Barra Grande.

Após diversos levantamentos e cruzamento de informações, foi possível realizar a prisão em flagrante de um homem, de iniciais B.M.M. As armas de fogo furtadas, sendo uma arma de fogo do tipo revólver calibre 38, foram recuperadas. A polícia apreendeu ainda diversas porções de substâncias entorpecentes, dinheiro e munições de arma de fogo de diversos calibres. A polícia deu ainda cumprimento a um mandado de prisão em aberto contra F.C.C.A., presos em flagrante.

Ao final da operação foram ainda localizados três coletes balísticos furtados do Grupamento da Polícia Militar de Cajueiro da Praia no dia 01 de dezembro deste ano.

Um dos presos atualmente estava aterrorizando a população de Barra Grande, realizando vários arrombamentos, disparos de arma de fogo em via pública, tráfico de drogas, dentre outros crimes.

Bruno, conhecido como Macapá, foi preso suspeito de roubar coletes balísticos do GPM de Barra Grande (Foto: Divulgação)



Os indivíduos foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Parnaíba para a realização dos procedimentos legais.



A Polícia Civil aproveita para solicitar à população que realize denúncias anônimas de crimes por meio de um Formulário totalmente anônimo. A medida tem mostrado bastante utilidade para o esclarecimento de diversos delitos ocorridos na planície litorânea.