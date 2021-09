Acidente em Luís Correia deixa duas pessoas mortas da mesma família

Um grave acidente envolvendo dois veículos na tarde de ontem (13) deixou duas pessoas mortas. A colisão frontal ocorreu na PI-116, por volta das 17h, próximo a entrada da Praia do Arrombado, em Luís Correia, litoral do Piauí. José Geovani Gomes Filho faleceu ainda no local. Na manhã desta terça-feira (14), sua sogra, Nilza de Oliveira Pereira, não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.



A mulher chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (HEDA) com fraturas superiores, inferiores e pélvica. José Geovani diria uma HB20 (placa de Teresina), que tinha mais três ocupantes: a sogra, Nilza de Oliveira Pereira; a esposa, Lina Carla de Oliveira Pereira e o cunhado, Renato de Oliveira Pereira, que é médico.



O veículo colidiu frontalmente com uma Hilux (placa de Parnaíba) conduzida pelo empresário Ronald Santos, proprietário de uma construtora, que passa bem, apesar das lesões.

Segundo o comandante da CIPTUR, Major Palhano, esse trecho é conhecido por registrar muitos animais soltos na pista, exigindo maior atenção dos motoristas. “O motorista da HB20 foi desviar de um jumento que estava na pista e colidiu com a SW4. Acredito que o HB20 estava em alta velocidade, pois é um trecho de reta livre. O HB20 estava vindo do Macapá sentido Luís Correia, acredito que em alta velocidade, por ser um trecho de reta livre, e o SW4 estava indo em velocidade normal”, disse.

IFMA emite nota de pesar

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - Campus Coelho Neto, emitiu nota de pesar lamentando o falecimento de José Geovani Gomes Filho, servidor da instituição. Em nota, o IFMA externou seu apoio, pesar e solidariedade a todos os familiares e amigos. A instituição decretou luto oficial e as atividades administrativas e acadêmicas foram suspensas nesta terça-feira.



