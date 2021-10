Prefeito de Lagoa Alegre anuncia antecipação do 13° salário para professores da cidade

O prefeito de Lagoa Alegre, Carlos Magno Fortes, confirmou em entrevista ao Sistema Odia que a cidade antecipará o 13° salário dos servidores da educação no município. A verba é anunciada em meio as comemorações do dia das crianças, terceira melhor data para o comércio brasileiro. Localizada na região da grande Teresina, a cidade que fica a 86 km da capital, caminha no sentido oposto aos municípios do Piauí que enfrentam dificuldades para pagar os salários dos servidores com a queda nos repasses do FPM no mês de setembro.



O prefeito lembrou a dificuldade enfrentada pela cidade de pouco mais de oito mil habitantes. O gestor revelou os detalhes de como será feito o pagamento do décimo terceiro salário dos servidores.

“Nós da gestão, com orientação da contabilidade, tomamos a decisão de antecipar o décimo terceiro, uma vez que o nosso décimo terceiro é pago por data de aniversário. Fizemos uma programação e decidimos antecipar o décimo terceiro dos nossos servidores da educação, tanto dos 70%, quanto do 30% que está sendo reajustado para que a gente possa estar aí pagando para os profissionais da secretaria de educação que é onde a gente tem uma verba e podemos estar antecipando o salário. É algo bom para o nosso município, o comerciante agradece a nossa administração, procuramos concluir com os pagamentos em dia. Lagoa Alegre é um município falido e a nossa administração tem cumprido com os compromissos de forma exemplar, inclusive antecipando o 13° salário”, afirmou.

O prefeito ainda comemorou a queda brusca nos casos de covid-19 na cidade. No momento o município tem apenas dois casos ativos, desde o início da pandemia Lagoa Alegre registrou 360 casos confirmados e 13 óbitos de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. Recentemente a cidade passou quase um mês sem um caso registrado.

“Nosso município tem se dedicado em busca do bem-estar da população, a COVID é uma doença que veio e abalou muito a nossa população, tivemos perdas de pessoas amigas que infelizmente foram embora. Fizemos um trabalho e graças a Deus hoje estamos com isso mais ou menos controlado, estamos com apenas dois casos ativos na cidade em um número de 8600 doses aplicadas entre primeira, segunda e terceira dose. Nosso município está razoavelmente no controle. Hoje estamos com a vacinação na faixa etária de 17 anos, indo nos próximos dias para os de 16 anos e a perspectiva, obedecendo as regras, até os jovens de 12 anos. Estamos próximos de completar o quadro de vacinação no município, é gratificante saber que os nossos lagoalegrenses estão sendo imunizados e vamos vencer essa doença que tanto tem abalado o mundo inteiro”, finalizou o prefeito.

Apoio a Themístocles

Na política o gestor demonstrou apoio a candidatura de Themístocles Filho para a candidatura a vice-governador e revelou que será fiel ao MDB.

“Sou muito grato e fiel ao partido, sou do MDB, não era político, mas entrei com o apoio do deputado Themístocles, do senador Marcelo Castro. São pessoas que tem ajudado o nosso município, tanto o MDB quanto o PP do senador Ciro Nogueira. Átila Lira, Marcos Aurélio, são deputados que tem jogado em peso recursos e fazendo com que a gente receba muito benefícios. Sem apoio dos deputados Lagoa Alegre não seria nada, incapaz de qualquer gestor poder administrar o município com o tamanho das dívidas que temos. Sigo o MDB, sou do MDB e estou com eles”, concluiu Carlos Magno Fortes.

