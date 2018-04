Recuperação impedirá risco de rompimento da Barragem do Bezerro

O diretor-geral do Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi), Geraldo Magela, após vistoria de equipe técnica do órgão, garantiu, nesta quinta-feira (12), que o trabalho de recuperação da parede da Barragem do Bezerro, em José de Freitas, impedirá risco de rompimento. Segundo ele, toda a parede será restaurada, fortalecendo o corpo da barragem contra a pressão da água.

A infiltração na parede, iniciada no último domingo (8), cessou completamente nessa quarta-feira (11), após a intervenção do Idepi, que rebaixou o nível do sangradouro do açude, fazendo com que houvesse redução no nível da água, e, consequentemente, na pressão sobre a parede. “Nesta quinta-feira (12), o nível já havia caído 85 centímetros em relação a domingo”, afirmou Magela.

Paralelamente à recuperação da parede, o Idepi ficará monitorando constantemente a barragem, já que o período chuvoso na região só deve terminar no fim de maio. “A situação está sob controle e sem risco de rompimento, no momento”, concluiu o diretor-geral.

Ascom