Marcelo Castro pede construção de casas em José de Freitas

Durante o encontro pediu apoio para construção de casas, em José de Freitas, e recursos para obra na Barragem de Algodões, em Cocal.



“A construção do conjunto de casas do programa ´Minha casa minha vida´, em José de Freitas, é uma obra importante porque vai abrigar as pessoas que estão hoje em área de risco, próxima à barragem de Bezerros, que teve problemas recentemente”, explica.

Ao longo da audiência, o senador também foi enfático ao lembrar da tragédia ocorrida em Cocal com o rompimento da Barragem de Algodões. “Foi uma tragédia, uma calamidade que matou muita gente”, disse. “Queria trazer essa preocupação e a necessidade de reconstruir a barragem, não podemos deixar um bem público desses inconcluso”, completou.

O ministro Gustavo Canuto se mostrou sensibilizado e se comprometeu a destinar os recursos, em parceria com o senador, presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) no Congresso Nacional, e trabalhar para dar início a essas obras.