Barragem do Bezerro tem reforma programada para janeiro de 2019

O Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi) informou, nesta segunda-feira (12), que até início de janeiro de 2019 a Barragem do Bezerro, localizada no município de José de Freita, receberá uma restauração mais completa e definitiva. Em abril deste ano, o reservatório sofreu ameaça de rompimento devido ao aumento do volume de água por conta das chuvas que caíram no Piauí naquele período. Na época, o local recebeu reparos e atualmente se encontra estabilizado, sem qualquer risco de rompimento.

Segundo o diretor-geral do Idepi, Geraldo Magela, desde o episódio, a barragem recebe constante avaliação. “Realizamos as ações emergenciais e hoje o local não oferece riscos. Logo em seguida, elaboramos um projeto que foi assinado pelo governador Wellington Dias. Ele foi enviado em junho deste ano ao Ministério da Integração Nacional. Estamos no aguardo da liberação de recursos para recuperação total da barragem”, explicou o gestor.

Magela esclarece ainda que, mesmo não havendo essa autorização até o fim do ano, as obras devem ser iniciadas com utilização de recursos próprios do Estado. “Nosso governador está ciente da situação e garantiu que as obras devem ser executadas com recursos próprios, caso não haja um retorno hábil do Ministério da Integração”, acrescenta Magela.

Outros locais também vão receber uma atenção especial. Entram nessa lista: Barragem do Emparedado, em Campo Maior; Barragem Petrônio Portela, em São Raimundo Nonato; e a Barragem Pedra Redonda, em Conceição do Canindé.

Ccom