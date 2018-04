Força-tarefa irá reforçar segurança pública na região de Jaicós

Os municípios de Jaicós, Massapê, Patos e Belém do Piauí, localizados no território Vale do Guaribas, receberão reforço policial nos próximos dias, a fim de coibir a criminalidade na região. A medida foi anunciada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, nesta segunda-feira (23), durante reunião do secretário de segurança, coronel Rubens Pereira, com vereadores e lideranças municipais, acompanhados do suplente de deputado federal Merlong Solano e deputados estaduais.



“Acertamos com o coronel Rubens uma série de providências, como a realização de uma força-tarefa para aumentar a presença das polícias civil e militar já nos próximos dias. Embora o Estado tenha reduzido o número de homicídios ao longo de 2017, o problema do roubo e da droga está afetando fortemente a vida da população”, destacou Merlong Solano.



No dia 04 de maio, o coronel Rubens Pereira visitará Jaicós para anunciar um plano de segurança que atenda tanto o município quanto as cidades vizinhas. Além da força-tarefa, também foi discutida a necessidade de um maior efetivo, entrega de novos veículos e instalação de videomonitoramento urbano.



“Na década de 1990, não tivemos um concurso sequer para a Polícia Militar. É um vácuo muito grande e hoje estamos correndo atrás. Estamos formando novos 350 policiais e todo esse pessoal será destinado ao interior. Nenhum para a capital. Foi aberto concurso pra delegados, peritos e agentes. Todos irão para o interior. Até julho estão chegando 100 viaturas e a intenção é renovar a frota com os recursos do plano emergencial sinalizado pelo Ministério da Justiça”, frisou o gestor.



Os vereadores argumentaram a dificuldade para abastecer as viaturas, mas o secretário de segurança ressaltou que o problema com as empresas responsáveis pela manutenção e abastecimento dos carros já está sendo solucionado. Para a vereadora Sirlene Lopes, a reunião foi muito produtiva, pois a população aguardava uma resposta concreta.



Também estiveram presentes, os deputados estaduais Georgiano Neto, Pablo Santos, Severo Eulálio, Júlio Arcoverde e Firmino Paulo, além dos vereadores de Jaicós Sirlene Lopes, João Bosco, Jozete Carvalho, Benedito Alencar e Irmão Jessé; os vereadores Rafael Veloso e Rivaldo Costa, de Massapê; o vereador Enivaldo Oliveira, de Belém do Piauí; e o presidente do PT de Jaicós, Deoclécio Barros. Os prefeitos de Belém do Piauí e Massapê e o deputado estadual Francisco Limma enviaram representantes para a audiência.

Ascom