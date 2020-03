Pax Vida realiza palestra motivacional para seus funcionários

Na manhã dessa sexta-feira, a empresa de plano familiar Pax Vida proporcionou a seus funcionários uma palestra motivacional ministrada por Mury Campos, renomado consultor do Sebrae e muito conhecido entre os itainopolenses, devido os vários serviços prestados no município.

Preocupada com o aperfeiçoamento de seus serviços, a Pax Vida promoveu o evento com o objetivo de motivar mais seus funcionários, por entender que são estes os responsáveis diretos pelo sucesso da empresa, uma vez que é através deles que ocorre o vínculo com os clientes.

Com o tema “Mude você, mude o mundo”, a palestra, que foi realizada no colégio Alayde Rodrigues, durou mais de uma hora, iniciando às 9h00 e se estendendo até as 10h30. Compareceram à apresentação de Mury dezoito funcionários do grupo, os quais atuam em Itainópolis.

Para a gerente Ivanilda Moura, a palestra, de fato, cumpriu a função a que se propôs, pois foi muito elogiada pelos funcionários, os quais interagiram bem – segundo ela conta. “Foi uma palestra maravilhosa, em todos os pontos abordados. Os participantes se envolveram e gostaram muito, porque foi uma palestra capaz de levantar os ânimos de qualquer pessoa. O grupo elogiou bastante o palestrante e agradeceu à empresa pela iniciativa”, destaca.



