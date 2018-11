Colégio Álvaro Rodrigues realiza I Mostra Interdisciplinar

Na noite desta quinta-feira (22), a U. E. Álvaro Rodrigues de Araújo, em Itainópolis, realizou a I Mostra Interdisciplinar. Com o tema “Aplicação do conhecimento no cotidiano”, o evento cultural apresentou conteúdos das diversas áreas do saber, tanto científico quanto cultural.

A abertura se deu com uma homenagem à pátria brasileira. A música “Eu te amo meu Brasil” – de Os Incríveis – foi coreografada por alunos representando as Forças Armadas.

Em seguida, outras danças se sucederam, abornado o respeito a outras raças e etnias. Houve também uma peça teatral que, de maneira cômica, parodiava a obra "Romeu e Julieta", clássico da literatura universal. E, finalizando a abertura, um grupo de alunos cantores da própria escola tocaram e cantaram em inglês a música religiosa “Aleluia”.

A principal novidade do evento cultural deste ano foi a revelação de duas alunas escritoras do Álvaro: Ana Lívia Sousa Campos e Rebeca Nunes Campos. A escola compilou textos de ambas e lançou um livro no qual elas trazem poesias e máximas. No pátio do colégio foi montado o estande literário, onde exemplares do livro eram vendidos e autografado pelas duas.

Nas salas de aula, montaram-se estandes nos quais foram apresentados: experimentos científicos; coleção natural de História; dicas de alimentação saudável e exercícios; indícios de vidas em outros planetas; jogos de Matemática; iguarias exóticas; utensílios customizados; culturas internacionais; animais dissecados, etc..



Para os que não puderam comparecer na quinta-feira ou desejar visitar novamente a mostra cultural, haverá reapresentação na sexta-feira, dia 23, a partir das 17h00.

Anderson MonteiroAnderson MonteiroAnderson Monteiro