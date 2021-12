PF deflagra Operação em Ipiranga do Piauí contra crimes de corrupção e lavagem de dinheiro

A Polícia Federal, em parceria com a Controladoria Geral da União (CGU), deflagrou na manhã desta quarta-feira (15) a Operação Paradoxo, com o objetivo de apurar esquema de corrupção existente entre empresários e servidores públicos dos municípios de Ipiranga do Piauí e São Luís do Piauí. As investigações visam apurar a prática de crimes de corrupção ativa e passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro.



As investigações mostraram repasses vultosos de valores de empresas sediadas em Picos para agentes públicos vinculados a municípios da microrregião, repasses esses que, diversas vezes, ocorreram nas mesmas datas dos pagamentos realizados às empresas relativos a obras e serviços executados nos municípios envolvidos.



Até o presente estágio das investigações, já foram apuradas irregularidades em procedimento licitatório que resultou na vitória de uma das empresas investigadas, bem como na remessa de valores a título de pagamento de vantagem indevida superior a R$1,5 milhão. Além disso, restou demonstrada a utilização, pelo grupo criminoso, de pessoas interpostas com a finalidade de promover a lavagem do dinheiro obtido com a prática dos crimes.



Na Operação, 25 policiais federais e três auditores da CGU cumprem nove mandados judiciais de busca e apreensão nos municípios de Picos, São Luís do Piauí e Ipiranga do Piauí, todos localizados na microrregião de Picos. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Criminal Federal da Seção Judiciária do Piauí.



O nome da operação (Paradoxo) é uma referência à contradição existente entre os fatos apurados e os princípios que devem nortear os servidores públicos.



