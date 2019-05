Agespisa opera mais um poço e melhora abastecimento em Guadalupe

Os moradores dos bairros Cruzeta e Bela Vista, na cidade de Guadalupe, localizada a 337 quilômetros de Teresina, receberam um reforço no abastecimento que está garantindo mais água nas torneiras.

Por meio de um acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a Agespisa passou a operar um poço com vazão de 10 mil litros por hora, localizado no posto fiscal da cidade. Após constatar que a água está dentro dos padrões de potabilidade, a empresa instalou uma bomba e interligou o poço à rede de abastecimento dos bairros Cruzeta e Bela Vista.

“Com esse reforço, 100% dos moradores estão abastecidos. São cerca de oito mil pessoas diretamente beneficiadas”, ressalta o diretor de Operações da Agespisa, José Maria de Carvalho.

Além do poço, o fornecimento também é feito pela Estação de Tratamento de Água da cidade.

Localizados numa área alta de Guadalupe, os bairros Cruzeta e Bela Vista enfrentavam dificuldades no abastecimento em razão da topografia elevada.