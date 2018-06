Vereador Henrique Guerra solicita construção de quebra-molas

Na última sessão no dia (30/05) na câmara de Vereadores de Gilbués, o jovem vereador Henrique Guerra (PTC), indicou ao executivo municipal a construção de Lobadas Elevadas (quebra-molas) em alguns pontos da cidade, principalmente nas proximidades da Escola Joaquim Figueiredo Rocha localizada no Bairro São José, com o objetivo de garantir uma maior segurança para os pedestres.

Em sua indicação o vereador solicitou a construção imediata de quebra-molas nas ruas Pedro Laurindo Filho, Avenida Samaritana e Rua Deusdeth Mascarenhas, são ruas que transitam bastante crianças, segundo o Vereador a construção do quebra-molas é um meio de garantir e redução da velocidade de alguns condutores que trafegam pela cidade em alta velocidade, podendo causar impactos, acidentando pedestres.

Além da construção das novas lombadas, Henrique Guerra solicitou ainda a reforma de alguns outros quebra-molas na cidade, “é preciso melhorar a sinalização dos quebra-molas. Tenho visitado bastante ruas na cidade e percebo que nem todos os quebra-molas são visíveis durante a noite, é necessário viabilizar mais segurança dentro da cidade, pois muitas crianças brincam na rua, e não queremos que ninguém de nossa cidade sofra nenhum tipo de acidente” afirma o Vereador.



Henrique GuerraHenrique GuerraHenrique Guerra