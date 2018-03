Vereador e Secretário de Saúde viabilizam reabertura de posto de saúde

Iniciando os trabalhos de 2018, no último dia (27/02) o vereador Henrique Guerra (PTC), e o secretário municipal de saúde Romulo Ricardo, realizaram visita ao Posto de Saúde da Comunidade Cacimbas, após ouvir algumas solicitações da comunidade com relação a reabertura do posto de saúde.

Durante a visita, o secretario e o parlamentar, ouviu os moradores e constatou que os atendimentos estão sendo realizados conforme a demanda em outro local, porém há necessidade de alguns reparos na estrutura do local.

Dentre as solicitações estão: reparo no telhado, resolução do problema de infiltração, manutenção de portas, limpeza do terreno, uma janela e ar condicionado. Além da falta de alguns materiais utilizados para os atendimentos.

"São pequenos reparos que são possíveis para a Secretaria Municipal de Saúde fazer, nosso trabalho é ser uma ponte de acesso da população com a prefeitura", enfatiza o vereador Henrique Guerra.

Segundo o Secretário vários projetos de atenção à saúde estão sendo retomados e que o plano da Secretaria é aproximar cada vez mais a qualidade do atendimento com o anseio da comunidade, mas tudo depende de planejamento e o gerenciamento da demanda que é muito grande diante da estrutura, mas garantiu que tudo está sendo feito na intenção de melhorar o atendimento ao cidadão.

