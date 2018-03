Piauiense morre soterrado durante obra em Betim, na Grande BH

O operário Reinaldo Rodrigues (Testinha), era da comunidade vaqueta no município de Gilbués-PI, foi soterrado durante uma escavação em uma obra e morreu, informou o Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu nesta terça-feira (27) no bairro Decamão, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.A obra era feita na Avenida Edméia Matos Lazzarotti, às margens do Rio Betim.

Viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o local, e os militares fizeram manobras de ressuscitação por mais de uma hora, mas a vítima não reagiu.

Imagens do Globocop mostraram o momento em que ele era socorrido.

A prefeitura da cidade enviou funcionários ao local. A obra foi interditada até que as causas sejam apuradas.

Em nota, a prefeitura informou que o empreendimento é fruto de uma contrapartida do Supermercado ABC por causa do impacto gerado no trânsito da região em função de sua instalação. Ainda de acordo com a prefeitura, os requisitos legais foram rigorosamente cumpridos.

A obra chegou a ser paralisada em setembro de 2017 quando a prefeitura pediu que o projeto fosse readequado. As modificações foram aprovadas Diretoria de Políticas Urbanas em novembro. As obras foram retomadas neste mês de fevereiro.

