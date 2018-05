Henrique Guerra está entre os 3 vereadores mais atuantes de Gilbués

Uma pesquisa realizada pelo instituto Tiradentes apontou os três vereadores mais atuantes do município de Gilbués. De acordo com a escolha popular Junior Da Boa Vista (PRTB) é o mais atuante seguido por Henrique Guerra (PTC), e em terceira posição está o vereador Dimas Medeiros (PEN).

A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 24 de março via consulta telefônica, pelo sistema Sentio, no qual há o nome de todos os vereadores do município e o cidadão escolhe o que ele considera mais atuante.

O Vereador Henrique Guerra agradeceu a população de Gilbués pelo reconhecimento:

“Agradeço imensamente pelo reconhecimento, podem ter certeza que está premiação aumenta ainda mais minha disposição para lutar em defesa da população, defendendo seus interesses no Poder Legislativo” Citou Henrique Guerra.

Os parlamentares receberão a medalha Alferes Tiradentes pela atuação parlamentar durante o 126º Seminário Brasileiro de Prefeitos, Vereadores, Procuradores Jurídicos, Controladores Internos, Secretários e Assessores Municipais a ser realizado nos dias 17 e 18 de maio em Recife- PE.

Instituto Tiradentes

O Instituto Tiradentes realiza eventos de capacitação por todo Brasil com o objetivo de qualificar gestores públicos, estimulando o debate entre empresários, políticos e intelectuais de temas pertinentes à administração pública.

Os assuntos debatidos são escolhidos diante da necessidade de se proporem novas agendas de obras políticas afinadas com a realidade brasileira. A fim de exercer sua responsabilidade social para com a sociedade, os vereadores mais atuantes de cada cidade são agraciados com medalhas honrosas durante os seminários.

O Instituto tem o compromisso com o pluralismo de opiniões e o debate qualificado de ideias e acredita na democracia como processo de deliberação dos assuntos públicos. Reconhece, sobretudo com as homenagens, o esforço de prefeitos, vereadores, procuradores jurídicos, controladores internos, secretários e assessores municipais em buscar conhecimento para trabalhar em prol da nossa sociedade.

