Gilbueense Henrique Guerra aparece em quadro da Rede Globo

Da barragem na comunidade Canto Roçado, localizada na zona rural do município de Gilbués no Extremo Sul do Piauí, Durante 14 segundos, o gilbueense cobrou respeito à classe produtora do país. “Que os produtores rurais sejam valorizados e incentivados, cobrou oportunidade de empregos para todos, melhorias na saúde e educação e salários dignos para todo o povo brasileiro.”

O ‘apelo’ do gilbueense foi divulgado na programação da emissora nesta quarta-feira (23) no Jornal Hoje no projeto “O Brasil que eu quero para o futuro?”.

Rede GloboHenrique GuerraHenrique Guerra