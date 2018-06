Escolas do estado adquirem dois veículos para o transporte escolar

A empresa C2DOIS prestadora de serviços de transportes escolar para a SEDUC-PI, entrega dois veículos para o transporte dos alunos das escolas Estaduais da cidade de Gilbués.

As escolas estaduais da cidade de Gilbués Unidade Escolar Fausto Lustosa e Unidade Escolar Lustosa Sobrinho adquiriram dois veículos, um ônibus e uma kombi para o transporte escolar dos alunos da zona urbana e rural do município de Gilbués no extremo sul do piaui.

Os estudantes estão bastantes satisfeitos com a qualidade e o conforto do transporte realizado pelos veículos da empresa C2DOIS.





Henrique GuerraHenrique GuerraHenrique Guerra