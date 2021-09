Vídeo: bebê nasce dentro de viatura da Polícia Militar em Fronteiras

Um fato inusitado chamou a atenção de moradores do município de Fronteiras, a 420 km de Teresina. Na madrugada deste domingo (19), uma mulher deu à luz dentro de uma viatura da Polícia Militar da cidade. A ocorrência, o parto ocorreu por volta das 2h30.



(Fotos e vídeo: reprodução)

De acordo com a Polícia Militar, policiais da Força Tática se depararam com um homem pilotando uma motocicleta em alta velocidade. Ao abordarem o condutor, ele informou que estava à procura de um veículo para levar sua irmã ao hospital, pois a mesma estava em trabalho de parto.

Diante da situação, a viatura deslocou-se até a residência da mulher, a fim de encaminhá-la à unidade de saúde onde seria realizado seu parto. A gestante foi colocada na viatura, e, acompanhada de sua mãe, seguiram para o hospital.



Após alguns minutos, a grávida reclamou de fortes contrações. Ao estacionarem a viatura em frente à unidade de saúde, os militares acionaram a equipe médica, mas o que não esperavam é que a mulher já estava dando à luz.



Os médicos então realizaram o parto dentro da viatura, e, em seguida, levaram mãe e filha para dentro do hospital. Apesar do susto, as duas passam bem.







