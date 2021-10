Inscrições para mostra competitiva de cinema em Floriano encerram domingo

Está acabando o prazo para as produtoras se inscreverem nas mostras competitivas do 16º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões, que premiará curtas e longas-metragens de ficção, documentário e animação em 11 categorias – desde a parte técnica, elenco, até o melhor filme. As produtoras interessadas em participar da seleção devem se inscrever, até o dia 10 de outubro, através do site www.cinemadossertoes.com , onde também está disponível o regulamento completo do Encontro.

O evento acontece em dezembro na cidade de Floriano (PI) e já conta com inscrições de filmes produzidos em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Espírito Santo, entre outros. “Apesar dos desafios impostos pela pandemia, a produção cinematográfica brasileira continua em atividade e chegou a hora de apreciarmos essas peças nacionais e, sobretudo, independentes. Após o período de inscrições, vamos iniciar a curadoria dos filmes que serão premiados com o Troféu Cacto de Ouro”, destaca César Crispim, da Escalet Produções Cinematográficas, que organiza o evento.

Foto: Ascom

O 16º Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos Sertões será realizado de 1º a 5 de dezembro, em Floriano, seguindo todos os protocolos de biossegurança orientados pelos órgãos de saúde pública. A expectativa é poder trazer, assim como em anos anteriores, convidados de envergadura nacional para uma rica troca de experiências sobre o que está sendo produzido pelo país no segmento audiovisual.

