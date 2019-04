Festival Junino Nacional não será mais realizado na Avenida Beira Rio

As festas juninas só acontecem em Junho, mas quem vive dessa arte começa a trabalhar cedo, “grandes festivais não são organizado em apenas 30 dias, é preciso muita dedicação e esforço para que o evento possa agradar ao público e brincantes,” disse Leonardo Carlos, produtor executivo do festival nacional junino.

Nos últimos anos Floriano vem se tornando o ponto de encontro de quadrilhas juninas de todo país, o Festival Nordestino de Cultura Junina Nacional. O evento reúne mais de 30 quadrilhas de vários estados brasileiros, além de grupos culturais e folclóricos que levam alegria e entretenimento ao público. O Festival é organizado há 11 anos pela Associação Brincantes do Folclore Nordestino, “estamos empenhados em fazer um dos melhores festivais dos últimos anos,” completou Leonardo Carlos.

A novidade deste ano será a localização do evento, por quatro anos o festival nacional foi realizado na Praça de Eventos da Beira Rio, mas uma parceria com o Floriano Shopping proporcionou um novo endereço. “A parceria deu certo, e agora o Festival Nacional será no estacionamento do shopping de Floriano, um espaço mais amplo, seguro e aconchegante para o público e artistas,” finalizou Leonardo.

Para participar as quadrilhas devem acessar o site www.brincantesnacional.com.br e clicar no link Festival Nacional e fazer a sua inscrição, “é preciso mandar fotos e vídeos do grupo junino, e escrever um release sobre o espetáculo que pretende apresentar, todo esse material servirá para análise da comissão seletiva,” disse Leonardo Carlos, produtor executivo do festival.

O 11º Festival Nordestino de Cultura Junina Nacional será de 11 a 14 de Julho em Floriano, no sul do Piauí, em parceria com o MJB – Movimento Junino do Brasil.