Fã da PRF, menino ganha festa de aniversário temática e visita de agentes em Floriano

O pequeno Arthur Emanuel teve um dia especial no sábado (27), quando completou sete anos de idade. Fã da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o garotou ganhou uma festa de aniversário temática que contou com os agentes que atuam nas rodovias federais. Após convite da família da criança, policiais que atuam em Floriano e região compareceram na festa e fizeram uma surpresa ao garoto.



Foto: Reprodução/PRF

O evento teve bolo, brigadeiro, painel e balões nas cores da instituição. Além de ficar ao lado dos policiais, cantar “parabéns” com eles e conhecer as viaturas, o menino disse aos agentes que tem como sonho se tornar um PRF.

A PRF informou que, ao ficarem sabendo da admiração do menino, os policiais não mediram esforços para realizar o sonho do garoto que ficou entusiasmado com a surpresa.

A festa foi realizada na casa da criança em Floriano. Toda a família ficou emocionada com a presença dos policiais.

