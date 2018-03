Prefeitura recupera passarela da cachoeira do urubu

Mesmo não sendo de responsabilidade do município de Esperantina o parque Ecológico cachoeira do Urubu, a prefeitura de Esperantina através da secretaria de infraestrutura realizou a reposição de várias tábuas da passarela que estavam danificadas, as obras foram concluídas nesta manhã de sexta 02/03.

A prefeita Vilma Amorim determinou o secretário de infraestrutura que providenciasse os serviços para que não houvesse nenhum dano aos cidadãos esperantinenses e nem aos visitantes e turistas que visitam o parque nesta época de cheia do rio Longá.

“Mesmo sabendo que o parque não é nossa responsabilidade pela manutenção, e sim da secretaria de turismo do estado, nós realizamos os serviços de reposição de algumas tábuas que podiam causar algum acidente grave”. Disse a prefeita.

O parque Ecológico Cachoeira do Urubu fica situado entre os municípios de Esperantina e Batalha, a 18 km do centro da sede do município.

Ascom