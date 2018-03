Prefeitura garante mais de duas mil diárias de roço na semana santa

Na manhã de hoje, (24), no sindicato de trabalhadores rurais de Esperantina o secretário de infraestrutura Zé Germano reuniu-se com representantes das comunidades rurais do município para fazer a divisão das diárias.

De acordo com o secretário de infraestrutura Zé Germano foram garantidos cerca de 2300 diárias, sendo 500 para zona urbana e 1800 para zona urbana, segunda e terça feira.

“Como já é uma tradição ter o roço em nossa cidade, mesmo com dificuldades financeiras a prefeita Vilma Amorim garantiu a continuidade deste trabalho, onde muitos pais de famílias destinam este recurso para garantir o seu jejum da semana santa”. Garantiu o secretário Zé Germano.

Serão quase 100 mil reais que vai circular no comércio local, aquecendo as vendas neste período da semana santa.

Para o presidente do sindicato de trabalhadores a garantia do roço é muito importante para os trabalhadores pois ajuda a garantir a compra do pescado e do feijão no período santo.

“Mesmo neste período de crise a gente sabe do compromisso da prefeita Vilma Amorim com a classe trabalhadora e nestes dois da semana que vem as comunidades receberão estes serviços de roço que é de grande importância para nós”. Comentou.

