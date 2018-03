Prefeitura de Esperantina distribui 5 toneladas de peixes

A prefeitura de Esperantina em parceria com a secretaria estadual de desenvolvimento rural do Piauí, está distribuindo para famílias carentes cerca de 5 toneladas de peixes.

O pescado é adquirido da agricultura familiar através do programa de aquisição de alimentos – PAA, beneficiando vários produtores.

As famílias são selecionadas pelos profissionais da secretaria municipal de assistência social, na zona urbana e rural.

Na manhã desta terça feira (27), a prefeita Vilma Amorim, a secretaria de governo Keila Mara e a secretária de assistência social Regina Silva, iniciaram a distribuição do pescado no bairro Novo Horizonte.

Além do peixe ainda foi distribuído para ajudar na alimentação de muitas famílias azeite de coco babaçu.

Para o senhor José Rodrigues é muito gratificante a ação da prefeita Vilma Amorim.

“A gente agradece muito esta ação da prefeita Vilma, os outros nunca fizeram isso, está garantido nosso almoço”. Falou.

A secretária Regina Silva que acompanhou a distribuição dos peixes agradeceu ao empenho da prefeita Vilma Amorim por levar alimento saudável as famílias.

“Vamos distribuir 5 toneladas de peixes para famílias carentes de nossa cidade, estamos iniciando hoje no bairro Novo Horizonte, mas vamos chegar em todos os bairro e na zona rural, foi feito um trabalho com os profissionais da assistência social para que os peixes cheguem realmente para as famílias mais necessitadas neste período da semana santa”. Disse Regina.

Para prefeita Vilma Amorim, além de garantir diárias de roço também é importante neste período da semana santa garantir o pescado na mesa das famílias.

“Nós estamos na semana santa que é um período onde a população tem este costume de ter uma alimentação diferenciada a base de peixe, todos os anos entregamos para famílias carentes várias toneladas de peixes, e aqui como é a terra do peixe, não podia ser diferente, quero agradecer esta parceria com a SDR, que garante este alimento saudável na mesa de muitas famílias da zona urbana e rural de nossa cidade”. Finalizou a prefeita.

Ascom