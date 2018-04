Prefeita Vilma Amorim firma convênio com a polícia militar

A prefeita Vilma Amorim firma convênio com a polícia do estado do Piauí para melhorar a segurança na cidade de Esperantina.

O convênio foi celebrado após aprovação na câmara municipal de uma indicação do vereador Domingos Luiz – PRB.

Na manhã de hoje (02), a prefeita esteve reunida com o comandante da 4ª companhia de polícia militar capitão Ângelo Alves, Tenente Anderson e o vereador Domingos Luiz para anunciar a celebração do convênio.

Estiveram presentes na reunião o secretário de esporte e cultura Epaminondas Albuquerque, as secretárias de educação Bete Aguiar, da saúde Elizângela Amorim e de assistência social Regina Silva.

O convenio visa aumentar as forças de segurança dentro do município e propiciar mais segurança as famílias de Esperantina.

A prefeita Vilma Amorim falou que esteve juntamente com o vereador Domingos Luiz reunida com o comandante geral da polícia militar do estado Piauí Cel. Carlos Augusto para acertar os detalhes do convênio.

“Já vencemos todas as etapas burocráticas e agora vamos assinar o convênio com a polícia militar para que tenhamos mais policiais nas ruas de Esperantina, garantindo mais segurança a nossa população, mesmo sabendo que a segurança é um dever do estado, mas o TCE compreendeu que os municípios também podem contribuir e vamos fazer a nossa parte”. Falou.

Para o capitão Ângelo a compra da folga de policiais para atuar nas ruas e nos eventos públicos de grande movimentações vai dar mais segurança a comunidade.

“Este convenio vai representar mais segurança para população e quero agradecer a iniciativa do vereador Domingos Luiz em apresentar este indicativo na câmara municipal e a prefeita Vilma Amorim em realizar esta parceria para segurança, na compra de folga dos militares, também com este convenio vamos poder auxiliar na organização do transito da cidade”. Falou.

O vereador Domingos Luiz agradeceu todos os vereadores pela aprovação de sua indicação e a prefeita Vilma Amorim pela sensibilidade em celebrar o convênio para melhorar a segurança no município.

“Quero aproveitar para agradecer aos meus colegas vereadores e a prefeita Vilma Amorim e parabenizar o capitão Ângelo pelo trabalho a frente do comando mesmo com todas as dificuldades, com este convenio a população vai ter mais segurança com a presença efetiva de homens da polícia militar nas ruas”. Falou o vereador.

Domingos Luiz ainda aproveitou para parabenizar o grande trabalho realizado a frente do comando geral da polímilitar Cel. Carlos Augusto.

Ascom