Prefeita reúne sociedade civil durante café da manhã

Na manhã deste sexta feira a prefeita de Esperantina, reuniu todo seu secretariado, vereadores da base aliada e lideres religiosos da igreja católica e evangélica, além de lideranças comunitárias.

Durante o café a prefeita fez um balanço gestão, apresentou um relatório e traçou metas para o ano de 2018.

Presentes os vereadores Manoel Filho, Zé Cláudio, Alcione, Domingos Luiz, professor Leondinha e Denival.

O presidente da câmara falou em nome da bancada e disse a boa relação do Poder Legislativo com o executivo tem avançado muitas matérias de interesse do município.

“Digo que todas as matérias enviadas pelo poder executivo aquela casa, foram de interesse da população e para o bem da cidade”. Falou.

Para os líderes religiosos a transparência da gestão e a relação com a sociedade sempre restabelecem a verdade e abrem espaço para o trabalho coletivo e pensando nos mais necessitados.

A prefeita Vilma Amorim agradeceu a parceria com a câmara municipal na aprovação dos projetos que tem sido enviado a casa legislativa e as orações dos pastores e do padre da cidade.

“Quero agradecer a parceria firme que temos tido com os nossos vereadores na câmara municipal, agradecer ao padre Jeremias e aos pastores pelas orações nas boas e nas horas difíceis, pois sempre coloco Deus em primeiro lugar e fico muito feliz quando ouço de cada que todos os dias me colocam nas suas orações”. Disse a prefeita.

Ascom