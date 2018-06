Prefeita apresenta projeto da 4ª edição do Festival do Peixe

Vários órgãos do governo do estado do Piauí estiveram reunidos na tarde de ontem (11), em Teresina para ver a apresentação do projeto da 4ª edição do festival do peixe da cidade de Esperantina.

O encontro aconteceu na sede da secretaria estadual de desenvolvimento rural e contou com a presença de representantes da SDR, Secult, Setur, Semar, Sebrae e do deputado estadual Limma.

Acompanharam a prefeita na apresentação do projeto os secretários de Cultura Epaminondas Albuquerque, de meio ambiente Marcílio Farias e desenvolvimento rural Evellyn Sara.

Durante a apresentação do projeto da edição deste ano a prefeita Vilma Amorim falou dos desafios de manter o festival em nível alto e de trazer novas divisas na economia local e regional.

“O festival do peixe além de reunir atrações musicais, culturais e esportivas tem como objetivo maior trazer investimentos do setor privado e do estado para o grande potencial de produção de peixe em nossa região, sabemos dos desafios que ainda temos pela frente, para que a piscicultura se torne cada vez mais forte e eleve a nossa economia, gerando emprego e renda”. Comentou a prefeita.

Para secretaria de desenvolvimento rural do estado Patrícia Vasconcelos o festival vem se consolidando como uma atividade voltada para o desenvolvimento do território dos cocais. “Nós entendemos a importância econômica do festival do peixe de Esperantina, que vem trazendo empresários para fazer o negócio crescer na região e o festival agrega outras atividades e para nós o festival do peixe este vai superar os anos anteriores”. Disse.

O deputado Limma que é parceiro do festival com disponibilidade de emenda parlamentar falou que é grande a expectativa para quarta edição do festival do peixe. “Somos parceiro da prefeita Vilma Amorim em todas as áreas e no festival do peixe temos destinado emendas parlamentares para contribuir com o engrandecimento da região e hoje aqui reunimos vários órgãos do estado que também vão dar sua contribuição, portanto o festival do peixe é muito importante para o desenvolvimento de nossa região”. Enfatizou o deputado.

Ascom