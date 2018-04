Polícia Militar e Prefeitura de Esperantina lançam projeto Pelotão Mirim

A polícia do estado do Piauí em parceria com a prefeitura de Esperantina, lançaram na manhã desta segunda feira (09), o projeto social Pelotão Mirim.

O evento aconteceu no plenário Gilberto Aguiar Chaves, na câmara municipal e contou com a presença da prefeita Vilma Amorim, do coordenador estadual do projeto capitão Saraiva, do comandante da 4ª companhia capitão Ângelo Alves, presidente da câmara Manoel Filho, vereadores Alcione, Tote Filho, Denival, Mauro André e Domingos Luiz autor da indicação, representante do Ministério Público, conselho tutelar e da sociedade civil e as secretárias Bete Aguiar, Regina Silva e o secretário Marcílio Farias.

O capitão Saraiva apresentou o projeto aos presentes e disse que projeto irá reunir práticas pedagógicas, recreativas e esportivas destinadas a crianças e adolescentes que estejam matriculados regularmente em escolas da rede municipal de ensino.

De acordo com o vereador Domingos Luiz o projeto é uma luta muito grande e vai garantir que muitas crianças fiquem cada vez mais longe das drogas e se tornem verdadeiros cidadãos.

"Quero agradecer ao Cel. Carlos Augusto por disponibilizar este projeto para nossa cidade, agradecer a câmara municipal pelo apoio e a prefeita Vilma Amorim pela sensibilidade para cuidar das nossas crianças e adolescentes que muitos enveredam por caminhos escuros por falta de uma oportunidade de projetos como este". Falou.

A prefeita Vilma Amorim falou da importância de realizar mais um projeto em parceria com a policia militar.

“A gente fica encantada com estes projetos sociais que tem a frente a polícia militar e o proerd que já trabalhamos aqui é um exemplo disso que pode dar certo, e agora com esta persistência do vereador Domingos Luiz conseguimos mais esta parceria que é muito importante para nossa cidade, para nossas crianças e vamos buscar identificar crianças dentro do perfil do projeto e formamos grandes cidadãos em Esperantina”. Disse.

