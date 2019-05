Passo à Frente: equipamentos ortopédicos serão entregues em Esperantina

Cerca de 838 pessoas de Esperantina e região, entre adultos, idosos e crianças, serão beneficiadas pelo Programa Passo à Frente, com a entrega de equipamentos ortopédicos. A solenidade de entrega será realizada no dia 30 de maio, às 8 horas, no Ginásio Nogueirão, em Esperantina.



O Programa Passo à Frente percorre o Piauí levando atendimento e confeccionando produtos ortopédicos, sendo uma ação desenvolvida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), em parceria com o Centro Integrado de Reabilitação (Ceir), e apoio da Prefeitura de Esperantina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Dentre os equipamentos entregues, estão: próteses, órteses, coletes, botas, palmilhas, andadores, bengalas, sapatos pé diabético, cadeira de rodas e cadeiras de banho.

A prefeita de Esperantina, Vilma Amorim, ressalta a importância de programas como o Passo à Frente, que possibilitam à população mais qualidade de vida. “A Prefeitura de Esperantina, juntamente com a Secretaria de Saúde do município, tem buscado promover ações que ofereçam mais qualidade de vida para os que precisam. Estamos felizes em estabelecer essa parceria com o Estado e sabemos que estamos no caminho certo de boas iniciativas públicas para o povo de Esperantina”, destaca a prefeita.

A secretária municipal de Saúde de Esperantina, Elizângela Amorim, frisa que ações como essa facilitam a vida da população que precisa de atendimento especializado. “Essas ações melhoram a vida da população do município de Esperantina e de localidades ou cidades do Território dos Cocais que não precisam mais se desloca até o Ceir, em Teresina, para ter acesso a equipamentos de qualidade e adequados às necessidades específicas de cada um. Em fevereiro, foi realizado um mutirão de atendimento, onde profissionais do Ceir avaliaram cada uma das pessoas que participaram e se inscreveram para serem beneficiadas”, explica.