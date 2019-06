Parceria viabiliza orientações sobre saúde bucal para crianças e jovens

Crianças e jovens de Esperantina, atendidos pelo Projeto de Formação Infantojuvenil (PIJU), participaram, na última quarta-feira (29), de uma palestra sobre a importância da saúde bucal. A atividade é resultado de parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e o Projeto PIJU.



Na ocasião, os jovens receberam informações sobre a forma correta de fazer a escovação diária, o uso do fio dental, a frequência das escovações e os principais problemas causados pela ausência ou a forma errada de escovação, como a cárie.

As orientações foram repassadas pela dentista Helen Sâmia, que esteve na sede no projeto, e falou com as crianças sobre a necessidade de cuidar da saúde bucal e fez avaliação nos participantes.

A secretária municipal de Saúde de Esperantina, Elizângela Amorim, explica que as crianças e jovens avaliados durante a palestra serão encaminhados e terão o tratamento adequado nas Unidades Básicas de Saúde do município.

“As ações em saúde bucal da Prefeitura de Esperantina são constantes e, em abril, tivemos a felicidade de comemorar o primeiro ano de funcionamento do nosso Centro de Especialidade em Odontologia Hélio Vieira Mendes, que já é referência em serviço público odontológico e realizou mais de mil atendimentos neste período", finaliza a secretária Elizângela Amorim.