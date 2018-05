Nova sede da unidade básica de saúde do centro é aberta para o público

A nova sede da unidade básica de saúde do centro que leva o nome de Edison Diniz Chaves foi entregue na manhã desta segunda feira (30), pela prefeita Vilma Amorim e a secretária de saúde Elizãngela Amorim.

A nova sede do centro na Patriotino Lages, onde funcionou a secretaria municipal de saúde.Uma ampla reforma com recursos próprios foi realizada para adequar o prédio as exigências do Ministério da Saúde.

A preposição do projeto que homenageia o saudoso Edison Diniz Chaves é do vereador Manoel Filho, presidente da câmara municipal. Durante a solenidade muita emoção tomou conta dos familiaes do homenageado.

A enfermeira Elizabete Chaves falou em nome da família e agradeceu a prefeita Vilma Amorim a homenagem. “Quero em nome da minha família agradecer a prefeita Vilma Amorim e o vereador Manoel Filho por esta homenagem ao nosso pai, que por muitos anos se dedicou a cuidar da saúde dos esperantinenses mesmo não sendo médico, mas com sua sabedoria, contribuiu muito”. Falou.

O empresário Edison Manoel que também é filho do homenageado falou da felicidade do momento. “Quero agradecer a prefeita Vilma por esta homenagem na área da saúde a meu pai, por ter sido um homem que prestou serviço por muitos anos, e se estivesse vivo estava completando 100 anos, o papai tinha este lado humano dando aconchego as pessoas e hoje ele ser lembrado para nós é uma honra”. Disse.

O vereador Manoel Filho autor do projeto disse que os serviços que foram entregues a comunidade são de grande importância. “Toda cidade de Esperantina conhece o trabalho do senhor Edison Chaves e sua história, ele deixou um legado importante para nossa cidade e para sua família, portanto está de parabéns a gestão municipal e toda família do homenageado e a população da cidade com esta nova sede da unidade básica de saúde do centro”. Concluiu o vereador.

Para a secretária de saúde Elizangela Amorim a nova sede trás mais conforto aos usuários e os profissionais que trabalham na unidade básica. “Nós fizemos uma grande mudança neste prédio para receber a ubs, mais espaçosa, com sala de reunião e ainda homenageando uma pessoa que prestou grandes serviços a nossa população e quero enfatizar a determinação da prefeita Vilma Amorim, que mesmo com as dificuldades financeiras que enfrentamos ela consegue realizar obras e a sociedade só tem a ganhar com estes serviços”. Falou.

“Estamos homenageando o senhor Edison Chaves nesta nova sede da unidade básica de saúde aqui do centro e isto nos deixa muito contente por consolidar mais esta obra para nossa comunidade, quero aqui agradecer a parceria da câmara municipal pela aprovação do projeto e também a todos os familiares aqui presentes, este é o nosso lema trabalhar e vamos continuar desta mesma forma, levando cada vez mais os benefícios aos esperantinenses”. Finaliza.

A solenidade contou com a presença da deputada Jannaina Marques, do ex-prefeito Zilton que representou o deputado Limma, vereadores Denival, Zé Cláudio, Domingos Luiz, Manoel Filho e Leondinha, além de secretários, pastores.servidores da saúde e familiares.

Ascom