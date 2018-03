No dia da água, prefeitura realiza atividades com beneficiários de cisternas

No dia mundial da água a prefeitura de Esperantina, através da secretaria de meio ambiente e turismo em parceria com o comitê gestor municipal do programa água para todos, realizou uma grande atividade com os beneficiários do programa de cisternas, que beneficiou mais de 1400 famílias.

O encontro aconteceu na manhã desta quinta feira, (22), no auditório do sindicato de trabalhadores rurais e contou com a presença da prefeita Vilma Amorim, presidente da câmara Manoel Filho, vereadores Domingos Luiz e Inês Monção e dos secretários Marcílio Farias do meio ambiente, Keila Mara de governo, Zé Germano de infraestrutura, Bete Aguiar de educação, Regina Silva da assistência social e também com membros do comitê, representantes das comunidades e a direção do sindicato de trabalhadores.

A atividade realizada foi para orientar as pessoas para o uso racional da água que estão sendo armazenada das chuvas nas cisternas em todas as localidades da zona rural do município.

O presdidente da câmara municipal falou da importância de ter água nas casas da população da zona rural.

“É um assunto muito importante que conta com este grande número de pessoas aqui no sindicato, para tratar do uso e consumo de água armazenada nas cisternas, portanto muito pertinente neste momento onde o mundo inteiro debate a escacês deste líquido tão precioso”. Disse o presidente.

O líder comunitário Francisco de Sousa Lira (Peba), da localidade Jacaré da Vermelha que participou do encontro falou que foi um grande avanço a chegada das cisternas.

“Esse é um momento muito importante, discutir o bom uso da água das cisternas e na nossa comunidade foi de grande valor, pois lá a gente tinha água, mas não era própria para o consumo humano e graças a este trabalho da prefeita Vilma Amorim e sua equipe nesta parceria com as comunidades hoje é uma realidade e as famílias estão muito satisfeitas, pois sabem da dificuldade de água principalmente no verão”. Falou.

Já o secretário de Turismo e Meio Ambiente Marcílio Farias, falou que além das famílias cuidarem bem das cisternas que preservem as matas os riachos e os animais.

“Hoje dia 22 se luta no mundo todo pela conservação da água e o Brasil sedia esta grande discussão com representantes do mundo inteiro, Deus foi generoso com a cidade de Esperantina presentando com o rio Longá, nós temos a obrigação de preservar este grande manancial e hoje coordenado pela prefeita Vilma Amorim, realizamos este evento e tratamos da importância da conservação da água da chuva com as cisternas para o consumo humano e também tratar com mais seriedade a perfuração de poços que vem afetando o lençol freático, e por outro lado a conscientizar a população para preservar o maior bem que é o nosso rio Longá”. Enfatizou.

A prefeita Vilma Amorim chamou atenção para o momento de falta de chuvas para que as pessoas não desperdicem água e falou que foi muito proveitoso ouvir depoimentos de satisfação das famílias.

“Nós hoje sabemos que a questão da água não é isolada é uma situação que o mundo inteiro discute e neste 22 de março, reunimos os beneficiários das cisternas para exatamente tratar disso, para que eles tenham o cuidado com as cisternas e principalmente com o uso, porque hoje elas estão cheias amanhã pode não ter, portanto não desperdiçar água é muito importante, as pessoas acham que tendo água em casa podem utilizar de qualquer forma e vimos aqui muitos depoimentos de satisfação das pessoas que estão fazendo um bom uso da água pois sabem da sua importância”. Completou a prefeita Vilma.

