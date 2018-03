Município de Esperantina concorrerá ao ICMS Ecológico

O secretário municipal de turismo e meio ambiente Marcílio Farias esteve na manhã de ontem Terça (20/03) na secretaria estadual de meio ambiente - SEMAR tratando do Edital para o município concorrerem ao selo do ICMS Ecológico.

Para o secretário Marcílio Farias a adesão vai proporcionar uma grande melhoria na a´rea ambiental.

“A Prefeita Vilma Amorim nos orientou para fazermos um esforço para cumprir as etapas e critérios para cadastrar o município e conseguir aumentar o repasse do imposto pelo governo do estado". Comentou o secretário.

Marcílio esteve reunido com a técnica Ana Letícia, assessora da secretaria de meio ambiente do estado do Piauí.

Ascom