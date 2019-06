Esperantina vacina mais de 95% do público-alvo contra a gripe

A Prefeitura de Esperantina, por meio da Secretaria de Saúde, divulgou os dados da 21ª Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza no município. Mais de 95% do público-alvo foi vacinado contra a gripe, passando da meta de 90%, orientada pelo Ministério da Saúde.

Durante 50 dias, a campanha foi direcionada para o grupo prioritário. Na última segunda-feira (3), o Ministério da Saúde abriu a vacinação contra a gripe para toda a população. No entanto, em Esperantina, as doses remanescentes serão destinadas às gestantes, puérperas e às crianças que completarem 6 meses de idade nos próximos meses do ano, enquanto durar o estoque da vacina, uma vez que a meta principal já foi superada.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Elizângela Amorim, a campanha cumpriu com o objetivo e demonstrou a conscientização dos munícipes. “Conseguimos atingir a meta na grande maioria dos públicos prioritários. Um resultado exitoso devido ao empenho de toda a gestão e de todos os trabalhadores que estão nas unidades de saúde atendendo diretamente ao público”, pontuou.



No município de Esperantina foram vacinadas 10.904 pessoas, o que corresponde a cerca de 95,40% do público prioritário. Através de Nota Informativa, o Ministério da Saúde comunicou que não enviará novas doses da vacina. Durante o período da campanha, foram priorizados gestantes, puérperas, crianças entre 6 meses a menores de 6 anos, idosos, indígenas, professores, trabalhadores de saúde, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, além de profissionais de segurança e salvamento.