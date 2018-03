Esperantina sediou I Seminário de educação ambiental

O Ministério Público Estadual e a promotoria de Esperantina em parceria com a prefeitura de Esperantina e o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) realizaram o I seminário de educação ambiental.

Durante o seminário nesta quinta-feira, 15, no auditório do CEEP Leonardo das Dores, foi apresentado o Projeto Liberdade e Saúde, uma campanha educativa para crianças e adolescentes do Ensino Fundamental da rede pública municipal de Esperantina para professores e agentes de saúdes do município.

.

O projeto propõe a utilização da educação ambiental como ferramenta de combate ao tráfico de animais silvestres e suas zoonoses e busca alertar a população para os males transmitidos por animais.

O publico presente no seminário foi composto por professores, agentes de saúde, agentes de endemias e de movimentos sociais.

Participaram do evento a prefeita de Esperantina Vilma Amorim, a promotora Denise Costa Aguiar, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente - CAOMA, o promotor de Esperantina Raimundo Martins Filho, Fabiano Barbosa, Analista Ambiental do IBAMA, o presidente da câmara Manoel Filho, os vereadores Zé Cláudio, Leondinha, Domingos Luiz, os secretários Zé Germano, Bete Aguiar, Keila Mara, Elizângela Amorim, Epaminondas e Marcílio Farias do meio ambiente e turismo.

O promotor Raimundo Ribeiro Martins Filho, falou da importância do evento realizado pelo Ministério Público em parceria com a prefeitura e o Ibama.

"É um evento realizado entre os vários poderes para preservação da fauna e da flora, onde reúne multiplicadores para levar os conhecimentos a população e também orientar as pessoas que criam animais dentro de casa, que eles podem entregar de forma voluntária sem nenhuma penalidade". Falou.

O secretário de meio ambiente e turismo Marcílio Farias, falou que o tema em discussão é muito importante e é preciso cada vez mais conscientizar a população.

"Este seminário está debatendo um tema da atualidade que precisamos de ter diariamente a necessidade de discutir e hoje reunimos aqui a gestão municipal com várias secretarias sendo o pontapé de várias atividades que vamos desenvolver na área do meio ambiente coletivamente com a sociedade". Disse.

Dra Denise Costa promotora de justiça e coordenadora do Caoma, falou que o tráfico de animais silvestre não trás nenhum beneficio aos animais.

"Este hábito antigo das pessoas de criar animais em casa aprisionado é preciso mudar e prejudica o meio ambiente e a saúde das pessoas, estamos muito satisfeito com a mobilização que teve, estamos com o auditório lotado e mostra que a população de Esperantina abraçou esta causa e nos trás grande alegria". concluiu.

Para prefeita Vilma Amorim o seminário de educação ambiental é muito importante para esclarecer os profissionais aqui presentes para serem multiplicadores.





"É uma ação importante desenvolvida pelo Ministério Público do Piauí, através da promotoria de Esperantina que chama a nossa atenção, pois estamos em uma área de transição da Amazônia legal e os participantes deste seminário tem que ser multiplicadores das informações que é de responsabilidade de todos, nossa região que é rica em água em natureza e precisamos preservar". Falou a prefeita.

Ascom