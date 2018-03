Esperantina em busca do Selo Unicef

Na manhã desta quarta feira (14), no auditório do CRAS, foi realizado uma reunião com a presença da prefeita Vilma Amorim, Defensora Pública, câmara municipal representada pelo vereador Júnior Rodrigues, representantes da igreja católica, empresário, secretários e conselhos, para criação da comissão intersetorial de defesa da criança e do adolescente.

O município de Esperantina fez adesão ao Selo Unicef e a criação da comissão é um dos requisitos importantes.

Na busca do Selo Unicef, visa promover ações da gestão pública municipal em busca de resultados nas áreas da saúde, educação, esporte e na assistência social. Para a prefeita Vilma Amorim é um desafio muito grande, mas com a união da equipe e dos parceiros através da comissão intersetorial é possível.