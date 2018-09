Desfile de 7 de Setembro reúne milhares de pessoas para espetáculo

Cerca de três mil pessoas, no município de Esperantina, assistiram ao Desfile Cívico de 7 de setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. Um espetáculo de cores, criatividade, histórias e manifestos sociais e políticos foi apresentado pelos alunos das escolas das redes municipal, estadual e privada, além de 25 pelotões mirins e entidades religiosas, nas ruas da cidade.

A concentração da grande festa cívica aconteceu em frente ao Banco do Brasil de Esperantina, com encerramento na Praça Leônidas Melo da Igreja Matriz. As escolas das zonas urbana e rural, e demais entidades, abordaram, durante o desfile, temáticas pertinentes da atualidade, que merecem atenção e sensibilização de todas as idades. Os alunos abordaram temas como tolerância religiosa, política e feminícidio, com o objetivo de chamar a atenção para a luta contra a discriminação e as várias formas de preconceitos na sociedade.

A prefeita Vilma Amorim participou da solenidade e aproveitou o momento para pontuar as festividades que acontecem no município. “Nós estamos em um momento de muita festa no município de Esperantina, com duas comemorações importantes. A primeira é a festa da Padroeira, Nossa Senhora da Boa Esperança, que encerra no sábado (8), com a procissão e a festa. E hoje é o grande dia do nosso patriotismo. Nós tivemos um lindo desfile das escolas e das entidades religiosas, com várias temáticas atuais e dignas de atenção, além das nossas potencialidades econômicas, como a carnaúba, o babaçu e, principalmente, o peixe”, diz.

A comemoração do dia 7 de Setembro contou com a presença de várias autoridades locais, entre elas, o secretário municipal de Infraestrutura, Zé Germano; a secretária municipal de Educação, Beth Aguiar; a secretária municipal de Saúde, Elisangela Amorim; a secretária de Assistência Social, Regina Silva; o secretário de Esportes e Cultura, Epaminondas Albuquerque; o secretário de Meio Ambiente, Marcilio; e os vereadores de Esperantina, Manuel Filho, Domingos Luís, Leônidas Quaresma e Denival.

“Quero parabenizar a equipe da Prefeitura, como um todo, por esse belo momento, e agradecer a população de Esperantina e aos visitantes que estiveram presentes. Desejamos que neste final de festa tudo ocorra em paz e com muita alegria”, finaliza a prefeita de Esperantina Vilma Amorim.

