Comissão de Meio Ambiente vai atuar em defesa da Cachoeira do Urubu

Uma audiência pública proposta pelo deputado estadual Henrique Pires na Câmara Municipal de Esperantina, discutiu a degradação ambiental provocada pela captação irregular de água e a ocupação desordenada das terras nas proximidades do riacho Alecrim, localizado na cidade, colocando em risco a Cachoeira do Urubu, no Rio Longá. A audiência foi realizada a pedido do presidente da Assembleia Legislativa, Themístocles Filho; e do vereador esperantinense Delegado Mauro.



Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente, Henrique Pires ficará com a incumbência de elaborar um relatório a ser apresentado para o Plenário da Assembleia Legislativa sobre a situação ambiental na região, elencando aos órgãos responsáveis os problemas a serem solucionados, tal como as medidas necessárias para a proteção.

Na ocasião, a prefeita de Esperantina Vilma Amorim sintetizou que a instalação de vários postos irregulares de lavagem de veículos também tem contribuído com a “morte” do Riacho Alecrim, destacando que os lavadores desobedecem continuamente às notificações da Prefeitura para que suspendam as atividades.

A audiência, que contou com a presença de ambientalistas, autoridades e a população em geral, ainda culminou em uma inspeção às margens do riacho, conduzida pelo deputado Henrique Pires e a prefeita Vilma Amorim.

Por fim, Pires alertou para a necessidade de que haja uma conscientização quanto a importância de preservar o meio ambiente, indicando ainda que trabalhará na Assembleia para que as medidas em defesa do riacho sejam tomadas com celeridade.