Carreta da saúde contra a hanseníase está em Esperantina

Durante dois dias profissionais da saúde do estado do Piauí e o do município de Esperantina estarão atendendo pacientes na carreta da saúde contra a hanseníase.

A carreta está na praça Leônidas Melo, funcionando em dois turnos para atender as pessoas enviadas pelas unidades básicas de saúde.

A ação é uma parceria da prefeitura de Esperantina, através da secretaria de saúde como o governo do estado d Piauí por meio da secretaria estadual de saúde.

A hanseníase é uma doença infecciosa causada por um micróbio chamada “bacilo de hansen” que atinge a pele e os nervos e transmitida de pessoa para pessoa por meio das secreções das vias respiratórias, ou seja nariz e boca.

Os sinais da hanseníase são caroços e manchas dormentes, secas, que não doem, nem coçam e que podem apresentar queda de pelos.

De acordo com a técnica da secretaria de saúde do estado Lindalva há um grande índice de pessoas infectadas com a doença no estado e Esperantina não é diferente.

“É preciso que as pessoas possam ficar atentas a manchas no seu corpo para que identifique e procure logo o tratamento, a doença sendo tratada no inicio é mais fácil a sua cura”. Disse.

Ascom