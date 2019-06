Campeonatos de Futsal e Vôlei estão com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para os Campeonatos Esperantinenses de Futsal e Vôlei 2019, promovidos pela Prefeitura de Esperantina. As inscrições podem ser realizadas no Ginásio Municipal Nogueirão ou na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura (Biblioteca Municipal de Esperantina) até o dia 14 de junho (sexta-feira).

Na modalidade futsal, a competição está dividida na categoria adulto (masculino e feminino), além das categorias de base Sub-9, Sub-11 e Sub-13. Já na modalidade vôlei, o campeonato será para nível adulto masculino. De acordo com o secretário de Esporte e Cultura de Esperantina, Epaminondas Albuquerque, a expectativa é de atrair mais de 500 atletas em todas as modalidades.

“Essa competição acontece uma vez por ano e é muito aguardada pelos atletas da nossa cidade. A grande novidade desse ano são as competições das categorias de base. Isso é importante porque envolve as nossas crianças e jovens desde cedo no esporte e os prepara para competições adultas no futuro. Além disso, estamos abrindo a modalidade do voleibol masculino, valorizando ainda mais o esporte e promovendo a qualidade de vida dos esperantinenses”, pontua o secretário.

Após ouvir o apelo dos apaixonados por futebol, a Secretaria de Esportes promoverá ainda o Campeonato na modalidade de futebol amador, com novas informações a serem divulgadas em breve. Para mais informações, entrar em contato: (86) 9 9938-3873.