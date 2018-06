Artistas italianos fazem exposição de pinturas em Esperantina

Um grupo de artistas em pintura da Itália que estão fazendo um intercambio em Esperantina, estão realizando uma exposição de seus trabalhos a população, nesta quarta e quinta feira na biblioteca pública municipal.

A secretaria de educação em parceria com todas as escolas da rede municipal está trazendo todos os alunos para conhecerem o trabalho dos profissionais. Os artistas estão realizando um trabalho em pintura de vários locais da cidade que serão apresentados ao público no mês de julho.

O jovem Giusepe Amorim representando os demais, disse que a exposição é fruto de um trabalho de 03 anos durante o curso na cidade de Florença na Itália. “Estamos mostrando este nosso trabalho aqui para dizer um pouco do que vai ser o nosso trabalho que estamos desenvolvendo aqui na cidade de Esperantina”. Falou.

O grupo também está disponibilizando o seu trabalho através da rede social e já tem uma página no Instagram que é # aula.23.

Ascom