Ano letivo da rede municipal abre com mais de 7 mil alunos matriculados

O ano letivo nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Esperantina teve inicio nesta segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2018.

Ao todo são 7.302 alunos matriculados na Rede Municipal distribuídos da seguinte forma: São 3.476 alunos na zona rural e 3.826 alunos na zona urbana, que irão estudar em 41 escolas, 12 na zona urbana e 29 escolas zona rural.

Vale ressaltar que as escolas continuam recebendo alunos da pré-escola ao 9º ano do Ensino Fundamental e EJA. De acordo com a Secretária Municipal de Educação, Bete Aguiar, o inicio das aulas hoje, dia 19 de fevereiro, não trará nenhum prejuízo no cumprimento dos 200 dias letivos e da carga horária anual dos estudantes, garantiu a mesma.

Outro ponto importante é que o ano letivo inicia sem nenhum professor contratado, apenas com os efetivos, um total de 513 profissionais.

