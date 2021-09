Adolescente é baleado após tomar arma de policial em Esperantina

Um adolescente foi baleado após tomar a arma de um policial e entrar em confronto com a Polícia, na manhã desta quarta-feira (29), no bairro Pedreira, na cidade de Esperantina, Norte do Piauí.

A ação ocorreu quando a Polícia Civil, juntamente com o Conselho Tutelar, cumpria um mandado de medida socioeducativa de semiliberdade em desfavor do menor, onde ele seria conduzido para o município de Palmeirais.





Foto: reprodução/ Portal Revista AZ

Segundo o delegado Ayslan Magalhães, ao ser informado que seria levado, o adolescente se recusou e entrou em luta corporal com os agentes, foi então quando ele conseguiu tomar a arma de um dos policiais civis e fugiu em meio ao matagal. Durante a fuga, o menor ainda atirou contra a polícia e os conselheiros tutelares.

Na abordagem, o adolescente ainda de posse da arma, atirou quatro vezes contra a polícia que ao revidar, atingiu o infrator com três tiros. Ele foi socorrido e levado pelo SAMU para o Hospital Estadual Dr. Júlio Hartman, onde encontra-se hospitalizado.

Com informações do Portal Revista AZ

