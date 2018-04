86 famílias em Esperantina são afetadas com as águas do rio Longá

Até o dia hoje (16), cerca de 86 famílias da cidade de Esperantina foram afetadas pelas águas do rio Longá que não para subir e atinge 8.26 centímetros.

As equipes da prefeitura de Esperantina e da Defesa Civil do Município, já identificaram 86 famílias das zonas urbana e rural que foram afetadas de alguma forma.

De acordo com o relatório emitido nesta manhã 66 famílias da zona urbana estão desabrigadas e desalojadas, sendo que 20 famílias se encontram nos abrigos públicos e 46 em casas de famílias acolhedoras, 20 famílias das localidades Tabuleirinho, Barreira Branca e Riacho Fundo estão isoladas e o acesso é feito apenas de canoa.

Se o nível das águas continuar a subir nas próximos horas o número de famílias poderá ser bem maior.

A prefeita Vilma Amorim disse que as equipes estão preparadas, mais locais públicos estão disponibilizados caso seja necessário.

“Desde o inicio da enchente nós tomamos todas as precauções para montar as equipes de apoio, com caminhões para realizar as mudanças das pessoas e agora contamos com o apoio da polícia militar que tem nos auxiliados neste momento e só temos é que agradecer, até o momento ninguém teve nenhuma perda de material ou de suas casas e quero tranquilizar a população que o município está preparado, já orientamos nossas equipes de assistentes sociais para visitar as famílias ribeirinhas e oriente as mesmas que se o nível do rio subir que elas deixem as casas por medida de segurança, muitas delas não querem sair”. Falou a prefeita.

Ascom