Colisão entre veículos deixa cinco pessoas feridas em Dom Expedito Lopes

Um acidente de colisão frontal entre veículos deixou cinco pessoas feridas na BR-230, no município de Dom Expedito Lopes, sudeste piauiense, nesta terça-feira (21).

O condutor do veículo Prisma, um homem de 38 anos que levava uma passageira, invadiu a faixa de sentido contrário e perdeu o controle da direção. O carro acabou colidindo frontalmente com o veículo Toyota, que era conduzido por um homem de 50 anos que estava com duas passageiras.



(Foto: Divulgação/PRF)

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a passageira que estava no Prisma, uma mulher de 39 anos, teve ferimentos graves. Já as demais pessoas envolvidas no acidente sofreram lesões leves.



Ainda de acordo com a PRF, o fator climático da chuva pode ter contribuído para que o condutor do Prisma perdesse o controle do carro.



As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para a UPA da cidade de Oeiras.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF