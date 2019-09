Veículo tomba na BR 316, na entrada de Demerval Lobão

O veículo seguia em direção a cidade de São Luis (MA), quando o motorista perdeu o controle. O caminhão com placa de Picos seguia carregado com tijolos e caixas utilizada no transporte de mel.



O carro ficou completamente destruído. Segundo as informações colhidas no local, o caminhão quebrou a barra de direção. O motorista teve apenas ferimentos leves em um dos pés. A carga ficou espalhada na beira da rodovia.





Francisco Filho - Repórter Rota do Dia